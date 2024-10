Peakoka nipp: Joel Ostrati lemmiksöök on guljašš! Milline põnev koostisosa muudab selle eriti maitsvaks?

„Guljašši baas on sibul, paprika, porgand. Pane need õliga potti. Mina viskan alati koos köögiviljadega õli sisse podisema ka maitseained, sest need jäävad poti põhja ja annavad juba esimese hea kicki. Magus paprikapulber sobib hästi. Mingi tšilliline asi. Kasutan tavaliselt veisekuubikuid, umbes 800 g. Mõned ütlevad, et prae liha eraldi, aga minul läheb kõik koos potti, mina ei hakka peenutsema.