KUULA | Joel Ostrat: elu tuleks elada nii, et pärast tagasi vaadates mõtled, et on ikka juhtunud ka. Et oleks äge!

Joel räägib, kuidas aasta alguses mõtles, et ta ei viitsi enam 10 asja korraga teha ja võttis ühe oma ettevõtetest ja läks E-R 9-17 seda juhtima. „Tegin seda mingi kuu aega vist ja mul hakkas mega igav. Siis sain aru, et ma ei saa oma loomuse vastu,“ jagab Joel, et talle sobib, kui on korraga mitu asja käsil. „Mitmed psühholoogid on mulle öelnud, et Joel, sul käibki nii ja sa oledki selline. Sa teed kõige paremad saavutused siis, kui sul on natuke pingeline. Varem oli see suur probleem, sest ma läksin närvi ja ma ei saanud hakkama iseendaga. Sest kõike oli nii palju. Nüüd tean, et nii ongi hea ja mina töötangi täpselt sellistel tuuridel. Ma olen ralliauto, aga ralliautoga saab ju aeglaselt ka sõita.“