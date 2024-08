Michelini poolt märgitud Lahepere Villa saab uue peakoka

Lahepere Villa perenaine Helen Vihtol tänas koha Facebooki story’des kõiki kandideerijaid, keda oli nii Eestist kui ka välismaalt ja selgitas valiku tagamaid: „Lahepere on nii teistmoodi oma olemuselt, et siin töötada, peab meie perega ühte jalga käima ja Sander on meie juures olnud peaaegu algusest peale. Loogiliselt õige valik.“

Sander Kaio on tänaseks Lahepere Villas töötanud üle aasta, abis käinud aga algusest peale ja varasemalt töötanud koos senise peakoka Silver Saaga ORE restoranis ning kõrgelt hinnatud restoranides NOA ja OKO. Sander Kaio onu oli tuntud peakokkade mentor Andres Kaio, kes on mõjutanud väga palju tulevase Lahepere peakoka elu ja valikuid.