Peakoka nipp: mida tuleb kotletitainaga enne praadima hakkamist kindlasti teha?

Aga vanaema kotlettidest on mehel parimad mälestused ja nende valmistamise nõksud on tal meeles küll. „Tainategu algab saia leotamisega. Vanaema leotas saia piimas, siis surus vedeliku välja. Oluline on kasutada korralikku turuhakkliha, mitte poe pakihakkliha. Hästi palju sibulat, hästi palju küüslauku, muna, murulauk, sool, pipar. Vanaema tegi õhtul segu valmis ja lasi öö läbi külmkapis seista. Siis maitsed intensiivistuvad,“ räägib Daanius, et seda etappi vanaema kunagi vahele ei jätnud. Ja retseptil on pikk ajalugu - vanaema sai selle retsepti juba oma emalt! Nii et tasub kindlasti proovida.