Tippkokk õpetab: üks pisut ootamatu koostisosa muudab kodused kotletid oluliselt maitsvamaks

Lemmik köögividin on Romanil sarnaselt esimeses saates külas olnud Taigo Lepikule blender. „Üks hea ja tugev blender, mis teeb iga kastme siidiseks on väga vajalik, kodus kasutatavatel blenderitel sellist võimekust ei ole. Kodus mul on suva, seal ma võin süüa teha vetsupoti peal ka, kui on pliit, lõikelaud, nuga ja pott,“ naerab Roman.