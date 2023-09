KUULA | Tippkokk Roman Zaštšerinski õpetab tegema maailma parimat tomatikastet ja jagab nippe pelmeenide maitsestamiseks

27 aastat kokanduses töötanud Romanil on kogemusi ja muljeid jagada küllaga ning saates peatume pikemalt restoraniäris iseendaks jäämisel. „Kui selleks, et olla edukas ettevõtja, pead lahutama ja olema ilma oma lasteta, siis kas see on ikka edu?“ arutleb tippkokk ja kiidab oma tagalat: „Mul on hästi tark naine ja mu vend on ka hästi tark. Kui neid ei oleks, ma arvan, et ma satuks ammu pahandustesse.“