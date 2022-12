Ilmunud on ajakirja Oma Maitse värske number! Seekord on meeleolud jõulused

Oma Maitse peatoimetaja Siiri Kirikal paneb jõuludeks vaimu varakult valmis. „Võib vabalt olla, et sellepärast armastan ma ka traditsioonilist jõululauda,“ räägib ta. „Sahmimist on lihtsalt vähem ja pigem saan lihvida iseenda oskusi. Panen aga pardi ahjupanekuks hakkama (lk 31) ja tean, et iga suutäie juures kostab igast lauanurgast pärast vaikne ja rahulolev sööjate mõmin. Sellest kostavad üle laste rõõmsad hõiked ja ühtlane jutusumin ... Sel aastal plaanin laua lüüa looka aga uute ja väga maitsvate lisandite abil, mida sai selle ajakirja kaante vahele ohtralt. Nii upitan ma ettepoole talviseid köögiviljaroogi, kus saab vaid mõne nipiga rõhutada ja esile tuua just praegusele ajale iseloomulikku värskust (lk 51–61).“ Loe lähemalt SIIN