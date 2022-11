Eriline aeg

Iga muutus elukaarel muudab veidike ka jõululauda ja sellest osavõtjate koosseisu ning suurim küsimus jõulumenüü koostaja hinges kõlab aasta aasta järel vast nii: „Mida sel aastal lauale panna, et kõigi soovidega oleks ikka arvestatud ja et igaüks saaks nautida aasta ilusaimal õhtul midagi eriti head, mis just talle maitseb?“ See võib tunduda ülemõtlemise või -pingutamisena, kuid need, kes armastavad süüa teha, seda nii ei taju.