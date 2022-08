Näitleja Viire Valdma on kuulus oma hoidiste poolest. Ka kiirmarineeritud suvikõrvitsast ei saa sööjad kunagi küllalt

Näitleja Viire Valdma tunnistas saates „Ringvaade suvel“, et hoidiste valmistamine oma kasvatatud köögiviljadest on lausa rahustav tegevus. Sellega oleme me väga nõus. Isetegemine muudab tüüneks ja isetehtud hoidistes on ka tükike tegija armastust ja maitse on hoopis teine tera.