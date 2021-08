RETSEPT | Suvikõrvitsaikra — tänuväärt hoidis suure suvikõrvitsauputuse ajal! Määri saiale, lisa pastale või söö otse lusikaga purgist

Kes vähegi on suvikõrvitsat ise kasvatanud, teab, et kui viljad valmivad, siis kiirelt ja korraga, seetõttu on kabatšokiikra retsept tänuväärseks abimeheks, kui suvikõrvitsauputus kimbutab. See imeliselt maitsev vürtsikas salat on saadud “sõjasaagiks” Peipsiveerelt ja kujutab endast tõenäoliselt aastate jooksul paika loksutatud maitsetasakaaluga kooslust, kuhu saab korraga ära paigutada päris palju suvikõrvitsat või siis Peipsiveerele kohasemalt öeldes — kabatšokki.