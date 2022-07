RETSEPTID | Mis on hoidistamise juures kõige tähtsam? Mida aedviljadest teha? Lase fantaasia lendu või katseta neid seitset imelist hoidist

Ise hoidistamisel on palju eeliseid. Lisaks rõõmule ja rahulolule oma ideedest pakub see võimalust kasutada nii palju kui võimalik oma pere mahekasvatatud saaki. Otsene kasu tekib juba ainuüksi sellest, et valmistada viljad ette ja säilitada neid sügavkülmikus.