Võitlus laste tervise eest! Riik hakkab mahetoitu pakkuvaid lasteaedu ja koole rahaliselt toetama. Kasu saavad ka kohalikud mahetootjad

Maaeluministeerium plaanib tänavu käivitada pilootprojekti, millega toetatakse koole ja lasteaedu, kes pakuvad lastele mahetoitu. Juuni alguses saatis maaeluminister Urmas Kruuse asjakohase määruse eelnõu kooskõlastusringile. „Lastele pakutav toit peab olema tervist toetav ja värske – nii saavad lapsed juba noores eas kujundada häid toitumisharjumusi,“ põhjendas maaeluminister Urmas Kruuse projekti vajalikkust. Praegu on Eestis ligikaudu pool sada mahetoitu pakkuvat lasteasutust, kus vähemalt 20% toidu valmistamiseks kasutatud toorainest pärineb mahepõllumajandusest. Eesmärk on aasta lõpuks kahekordistada mahetoitu pakkuvate koolide hulka.

Kasu ka tootjatele

Ülekaaluliste ja rasvunud laste arv Eestis on kasvamas. Seda mõjutab muu hulgas istuv eluviis, mis on suurel määral seotud laste kehalise inaktiivsuse ja üleliigse ekraaniajaga ning ebatervislik toitumine. „See on ühelt poolt investeering kasulike toitumisharjumuste kujunemisse. Teisalt toetatakse seeläbi kohalikke mahetootjaid, kes saavad enam võimalusi turustada oma toodangut tootmiskohale võimalikult lähedal,“ lisab minister. Ettevõtmise jaoks on riigieelarves selleks aastaks ette nähtud 673 500 eurot lasteasutustele mahe- ja tavatoidu hinnavahe kompenseerimiseks ning 100 000 eurot mahetoidust huvitatute koolipidajate, koolide ja köögipersonali koolitamiseks. Toetust saavad kõik koolid ja lasteaiad, mille toitlustaja kasutab toidu valmistamiseks vähemalt 20% mahepõllumajanduslikke tooraineid ning on oma tegevusest Põllumajandus- ja Toiduametit teavitanud. Määrus jõustub eeldatavalt tänavu juunis. Toetust makstakse koolidele tagasiulatuvalt alates selle aasta teisest kvartalist.