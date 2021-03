Tundub tõesti, justkui oleksime unustanud, miks me päriselt sööme — selleks, et saada energiat ning makro- ja mikrotoitaineid. Süüa on ju võimalik tõesti mitut moodi, sest kõhu saab täis peaaegu ükskõik millest, aga organismi põhivajadusi “ükskõik milline toit” ei kata. Et söök kannaks endale seatud eesmärki, peaks see olema täisväärtuslik ning mitmekesine. Mida see siis tegelikult tähendab ja kuidas muuta toiduga pirtsutava mudilase toidulaud tervislikumaks?