Uus uurimus avaldab: mahetoitu tarbivad lapsed on tulevikus edukamad

Leiti, et mahetoidu tarbimine on tugevas seoses paremate õpitulemustega ja hea mäluga. Lapsed, kes tarbisid mahetoitu suutsid paremini uut informatsiooni vastu võtta, analüüsida ning kasutada loogikat erinevate probleemide lahendamisel, seejuures neid täielikult mõistes. Teisalt tuli välja, et kiirtoidu tarbimine, ülerahvastatud majapidamises elamine ja tubakasuitsu sissehingamine on tugevalt seotud madalamate õpitulemuste ja intelligentsitasemega.