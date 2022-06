Jaanipäeva lähenedes on nagu jõulude eelgi tunne, et maailma lõpp paistab. Ülemused võtavad viimast ning enda rütmideski on sees topelt kiirus, et võimalikult paljud tegemised enne puhkust valmis saada. Vabaduse saabudes võib aga selguda, et lõõgastumine on veelgi keerulisem oskus kui töörabamine.