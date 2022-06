Anatoli Ljutjuk avab ukrainlaste hingesoppe - nad paitavad toitu sulega, aga vaenlasi kuulipildujatulega

Eesti oma ukrainlane Anatoli Ljutjuk on mees nagu orkester: sise­arhitekt, puusepp, õpetaja, Eesti ukraina kultuuri- ja ühiskonnategelane. Ta on elanud siin juba pool sajandit, kuid peab Ukraina kombeid ja roogi au sees. Viimaste aegade kohutavad sündmused on pannud Anatoli südame valutama. Ta ise on sündinud napilt pärast teist maailmasõda ja oma silmaga pole sõjaõudusi näinud. Kuid kõige lähemale tuli sõda Anatolile siis, kui järjekordne sõber lahingutest maha jäetud granaate nalja pärast lõkkesse viskas ja surma sai.