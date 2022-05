13 jooki, mille tegi kuulsaks film! „Sõin tema maksa ubade ja mõnusa Chiantiga!” See filmitsitaat lõi punase veini müüginumbrid lakke

Lisaks toitudele, mille on kuulsaks teinud filmid, on ekraanilt saanud uue elu ka palju joogid ja kokteilid. Kõige kuulsam neist on punane vein filmis „Voonakeste vaikimine", kus inimsööja Hanniba Lecter (Sir Anthony Hopkins) loputas oma ohvri maksa alla mõnusa lonksu Chiantiga.