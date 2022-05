„Jäta relv, võta cannoli 'd!" on kuulsaim mängufilmi tsitaat, mis tegi Itaalia magusroa maailmakuulsaks. Kokkuvõte filmidest, mis muutsid toitude saatust

Stseen filmist "Ristiisa": Rocco on just lasknud esiistmel istuvale Pauliele pidemetäie kuule kuklasse, kui Peter Clemenza sõnab talle: "Jäta relv, võta cannoli'd!" Cannoli'dest said seepeale kohe üks kuulsamaid toite. Jah, filmil on suur jõud.