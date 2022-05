10 rusikareeglit, mida peaks teadma iga kokk - alates retsepti lugemise oskusest kuni noa õige kasutamiseni

Nagu igal erialal, on ka toiduvalmistamisel teatud reeglid ja õige viis asju ajada. Edu saavutamiseks peavad kokad ja pagarid teadma köögireegleid, alates õigest retsepti lugemisest kuni noa õige kasutamiseni. Kui teada on need 10 näpunäidet, muutud köögis enesekindlamaks ja valmistad vaimustavaid retsepte.