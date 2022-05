Peakokk Angelica Udeküll soovitab: need on asjad, mida sa tegelikult köögis vajad

Nähtavasti pole kööki, kus köögikapid poleks täis erinevaid kokkamisvahendeid, kuid suurem osa neist on vaid tolmukogujad ja ruumiraiskajad. Kunagi ostetud väga popid asjad on osutunud täiesti mõttetuteks vidinateks. Restoran Wicca peakokk Angelica Udeküll on restoranide köökides tegutsenud juba üksteist aastat, kuid tema koduses köögiarsenalis on vähem asju, kui oskate arvata. Aga kõik need asjad on läbi proovitud ja välja valitud. Angelica annab nõu, mida võiks ka kodukokk vajada.