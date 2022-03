Kes meist ei tahaks praegusel ajal silmi kinni pigistada ja pead jaanalinnuna liiva sisse pista, lootuses, et siis on maailm kohe parem paik. Kuid Eestis on päris palju inimesi, kelle silmad ka tegelikult ei näe midagi – mitte midagi! –, ja sel juhul on hoopis teine lugu. Eesti Pimedate Liidu esimees, pime ajakirjanik Jakob Rosin (27) tõestab, et söömine ei käi silmadega.