Milline veiniklaas on parim?

Kui plaanid uusi veiniklaase soetada, siis ikoonilise veiniklaasitootja Riedeli perekonna nõuanne on kuulamist väärt: iga veinisõber peaks investeerima ühte veiniklaasi sama palju raha, kui on tema keskmine veinipudeli maksumus. Miks on sellel tõdemusel jumet?