Laboriarst selgitab: lihasööjast veganiks — millised on peamised terviseprobleemid, mis taimepõhise menüü eelistajaid kimbutavad ja kuidas neid vältida

Ajakirjanik Jaanus Hämarsoo proovis Oma Maitse toimetuse palvel 10 päeva vegantoitumist ja kirjutas sellest meile vahva ülevaate: Kuidas üks lihasööja päevapealt veganiks hakkas: porgandipihv on maitsetu, juust mekib nagu papp, aga näljast päästab taimne suitsuvorst. Palusime Synlabi laboriarst Meeli Glükmannil lahti seletada, millised muutused organismis lihast loobumisel toimuma hakkavad, kas need on tõesti ainult positiivsed nagu armastatakse rõhutada või ikkagi võib tekkida mõne vajaliku aine puudus? Kuidas ära tunda, kas vegantoit sulle sobib või peaksid ikkagi liha menüüsse tagasi võtma? Millised terviseprobleemid võivad ainult taimepõhist menüüd järgides tekkida?