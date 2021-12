RETSEPTID | Kuus põnevat võimalust igavate ahjukartulite tuunimiseks — proovi apelsini või sidruniga, maitsesta rosmariini, salvei või küüslauguga

Nipp! Apelsinikoore saad kemikaalidest edukalt puhtaks, kui pesed seda jooksva vee all söögisoodaga.

Õigupoolest pole nende kuldkrõbedate kartulite küpsetamiseks retsepti vajagi. Piisab teadmisest, et kartulid tuleb eelnevalt poolpehmeks keeta ja segada mannaga nii, et see kataks kartuleid õhkõrna koorikuna. Seejärel pane kartulid ahjuvormi kuuma rasvainesse ja küpseta krõbedaks.