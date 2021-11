Hoiame end! Kuidas oma immuunsust toiduga turgutada ning mida süüa, et viirused kimbutama ei pääseks

Toitumisterapeut Triin Muiste tuletab meelde, et immuunsuse peale peaksime tegelikult mõtlema kogu aeg ja tegelema järjepidevalt sellega, et meie organismi vastupanuvõime oleks piisavalt tugev ja pisikud-bakterid-viirused ei pääseks pahandust tegema. Ta annab soovitusi, kuidas end toiduga haiguste eest kaitsta ning mida süüa, kui oled juba haigeks jäänud. Kui aga koroona maitsed-lõhnad minema viis, vaata siit, kuidas toiduga mängida, et kõik maitsed vastikud ei tunduks.