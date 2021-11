Kui koroona on maitse - ja lõhnataju viinud, võib söömine olla üsna ebameeldiv kogemus, sest harjumuspärased lõhnad ja maitsed on paigast ära ning toit tundub lihtsalt veider. Aga söömata olla kindlasti ei saa — see teeb niigi halva olukorra veel halvemaks. Kuidas ja mida süüa, kui üldse süüa ei taha?