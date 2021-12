Peatoimetaja arutleb: kui vastupidavad on jõulumaitsed?

Niisiis on ka suur detsembrikuine toidujaht poeriiulite ja turulettide vahel paljudes peredes, kus jõuluroad ilmtingimata ise tehakse, osa traditsioonist. Natuke veider on tõdeda, et kõik see toimub isegi külluse ajastul, kuid hoopis teistel põhjustel – meist on saanud hasartsed ajaplaneerijad. Et kõigega valmis saada ja kvaliteedis ka mitte järele anda, läheb vaja omajagu lustlikku meelt. Oh, kuidas mulle meeldib see jahmerdamine läbisegi rahu ja heaolutundega, mida kiirgab rõõmsatest pilkudest! Ja jõuluõhtune tõdemus, et nende söömade kohal heljuva sügava õnnetunde kõrvale asetuvad maailmas vaid üksikud sündmused elus.