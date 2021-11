Jaagup Kreemi kaval ja lihtne nõks, kuidas saab tavalisest kalaga makaroniroast peen lõhepasta

Just väikeste nõksude teadmine on see peen saladus, mis muudab valmis söögi perfektseks. Seega tuleb neid usinasti omandada ja meeles pidada. “Ükskord tegime chilli con carne valmis, maitsen — midagi on puudu. Krissu tuli teisest toast. “Mis sa vaatad sellise näoga?” Ma ei tea, tegin, nagu ikka teen, aga … “Kas sa Jack Daniel’si valasid sisse?” Ei valanud. Seda ei tohi mingil juhul unustada, sest lööb maitse kuidagi õigeks! Samamoodi kui lõhepastasse käib pits viina — see “töötab”, võtab maitsed kuidagi üheks kokku. Muidu on vaid kala makaronidega, vale maitse.