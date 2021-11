Söögitegemine, hea söögi tegemine, on Kreemide peres igapäevaelu osa. Tütar Annabel (21) elab linnas, aga jõuab vanematekoju päris sageli, poeg Robin Rio (18) lõpetab keskkooli ja on samas juba aastaid käinud abiks Jaagupi kontsertidel.

Kui Jaagup ja Kristiina mässavad söögiteoga päris palju ja aias on peale väliköögi ka suitsuahi tihedas kasutuses (Jaagup: “Seakõhuääred on suitsuahjus ülihead!”), siis neljakesi koos enam väga igapäevaselt süüa tegema siiski ei satuta. “Tihti me ­ei tee seda, aga kui teeme, siis lahedalt,” ütleb Robin.

Korralike lapsekasvatajatena püüavad Jaagup ja Kristiina ka laste maitsemeelt arendada, iseasi, kas sel alati ka tulemust on. Robin igatahes unistab et nad võiksid oma veinikeldri täita Dom Pérignoni šampanjaga...