Huvitav häkk: pereema õpetab, kuidas 15 minutiga planeerida ette järgmise kolme kuu menüü

Amy sõnul ei planeeri 60% tema toidublogi jälgijatest oma toidukordi ette, sest nad lihtsalt ei tea, kust algust teha, vahendab Daily Mail. "Planeerimine ja poenimekirjade kirjutamine tunduvad paljude jaoks tüütud ja liialt aeganõudvad ettevõtmised, kuid Amy teab, et tegelikult hoiavad need kokku aega ja raha. See innustas teda välja mõtlema plaani, mis on tõesti lihtne ja lollikindel. Kui sa tead, mis sul kapis on ning kuidas toiduained kasutada, läheb vähem toitu raisku ning jääb ära tüütu peamurdmine, et mida siis täna jälle valmistada. Samuti pole enam põhjust sooritada nii palju emotsioonioste, mis on aga peamised raharöövlid.