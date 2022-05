RETSEPTID | Klassikalisest kartulisalatist tüdinenud? Tee seda seekord teistmoodi

Jahtunud keedukartul on kalorivaesem kui kuum kartul. Sellest kirjutasime siin. Kuid külm keedukartul üksi kipub söömiseks ehk igavaks jääma. Niisiis sega see hoopis kartulisalatiks. Arvad, et selles pole midagi uut ega huvitavat? Aga meie soovitame sul astuda sammukene klassikalisest salatist edasi ja proovida midagi erinevat.