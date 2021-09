Kõik rõõmustavad, kui paned lauale minestroone — see on klassikaline köögiviljasupp pastaga, mida ka lastel meeldib valmistada. Supis on vähe kaloreid, samas on see vitamiini- ja kiudainerikas.

Veini- või siidrikõrvane mereannisalat sobib eelroaks ja on võtnud malli hispaanlaste tapa’de kultuurist. Vaja läheb hea kvaliteediga õli, aiaküpseid tomateid ja veidi merikarpe-krevette.

Kahtlemata võetakse ovatsioonidega vastu ka lihapallid kooreses seenekastmes. Tüümianiga maitsestatud seenekaste on midagi imelist! Sellist praadi võib vabalt ka külalistele serveerida.

Ja muidugi šokolaadiküpsised - kes sellisele hõrgutisele vastu panna suudaks?