Arvatakse, et 90% seente kasulikest omadustest on alles avastamata ja vajab veel teadlaste tööpanust. Enamasti räägitakse seentes leiduvate valkude ja nende koostisosade amino­hapete heast tasakaalust, mis on võrreldav liha ja kalaga, kuigi palju väiksemas koguses. Ega muidu öelda seene koha “ühe jalaga liha”. Vaata, mida head seentes leidub ja kas üldse on mõtet igal sügisel neid metsa otsima minna.