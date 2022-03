Koolikokk imestab: milline täiskasvanu saaks euro eest iga päev mitmekülgselt ja tervislikult söönuks ja jääks sellega rahule?

Teate ju küll irinat, et arstid ei tea midagi, valitsus on rumal ja koolitoit ei kõlba kuhugi. Seda elutervem on viimase väite kummutamiseks jõuda Vodja kooli. Mida teha julmas linnadžunglis räsida saanud ja stressis lastega, kuidas aidata teismelist, kes on enda õlule võtnud ­liiga palju muresid? Aastaid tagasi sai selle väikese kooli eesmärgiks pakkuda õpilastele võimalust kasvada looduslähe­dases keskkonnas, et nad end parimal moel üles leiaksid ja täis­kasvanuna saaksid olla just nemad ise. Seda arengut toetab Vodjal kõik, ka koolitoit ja selle eest hea seisev kokatädi Kristiina Krönkvist.



Märtsikuus tähistatakse rahvusvahelist koolitoitude päeva, selle puhul avaldame uuesti Oma Maitse septembrinumbris ilmunud loo.