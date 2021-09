Restoranikülastuse hommikul potsatab postkasti meeldetuletusmeil. Esmakordselt kohtan asjaolu, et meili teel saabub ka n-ö muusikaline eelroog. Seda playlist’i näol, mille on kokku pannud peakokk ja mida soovitatakse kuulata teel restorani. Sõit ongi täidetud moodsa rahuliku muusika ja kaunite loodusvaadetega, mis kõik panevad meeled valmis millekski eriliseks. Taju värava juurde jõudes tunned end osana millestki eksklusiivsest. Sest ei ole päris nii, et igaüks sinna sisse marsib.