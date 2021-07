RETSEPTID | Pista tomatid purki, sest kuumutamine teeb need punapõsksed vitamiinipommid veelgi kasulikumaks!

Tomatite maitseomadused sõltuvad lisaks sordile paljuski ilmadest, kastmisest ja muudest kasvutingimustest. Seega, näiteks kui kaks inimest teevad tomati­hoidist ühe ja sama retsepti järgi, võib tulemus tulla ikkagi veidike erinev: magusam või hapukam, vedelam või paksem. See aga ongi üks tomatite hoidistamise võludest, et mänguruumi jagub ja alati on maitses midagi üllatavat ja teistsugust kui sama asja eelmine kord tehes!

Kerges tarrendis tomat ja sibul maitsevad tõeliselt hästi. Ahjukuivatatud tomatid on võrratud niisamagi näksimiseks. Marinara tomatikastet ei pea üldse hoidistama, kui ei soovi. Võib sama retsepti järgi keeta ka koheseks söömiseks mõeldud mõnusa pastakastme. Siis säilib kaste külmikus paar päeva. Kasutada saab nii pasta-kastmena, bruschetta peal, tomatisupi põhjana. Oi, kui mõnus on neid sinepiseemnetest ja tilli-õisikutest maitset saanud marineeritud tomateid laduda kas prae kõrvale või suupistevaagnale liha- ja juustulõikude seltsi! Tomati-õunaketšupit on õige aeg valmistada just siis, kui suveõunu ja kasvuhoonelõhnalisi tomateid jagub küllaga. Ei tasu ära ehmatada üsna pikast koostisosade nimekirjast, lõviosa on siin vürtsidel ja maitseainetel.