Loodusterapeut Mai-Liis Kivistik soovitab parimaid nahahooldusvahendeid korjata otse põllult: need kodumaised umbrohud panevad naha särama!

Üks hea viis on lasta kuivatatud taimed läbi kohviveski pulbriks — nii on mugavam ka talvel lisada toidule. Kodumaine supertoit ongi olemas ja üldse ei pea välismaiseid taimi kasutama. Samamoodi on see hea viis liha, kala või salatite maitsestamiseks.

Looduslikus nahahoolduses tasub Kivistiku sõnul juhinduda sellest, et kui kõlbab süüa, võib kasutada ka nahahoolduses. Kõik, mida me paneme nahale, imendub otse vereringesse, seega mida puhtam on valik, seda tänulikum on keha. Ravimtaimedel on lisaks muudele headele omadustele nagu põletikuvastasus, antiseptilisus, naha tugevdamine, kollageeni tootmise toetamine ka teraapiline toime, mis kokku on inimese nahale ideaalne kooslus.

“Me oleme loodusega üks ehk sarnasuse printsiipi järgides sobivad ravimtaimed meie energiavälja tugevate väge andvate toetajatena. Tihti piisab lihtsalt taime käes hoidmisest, et juba mõju tunda oleks. Ravimtaim on olnud inimese kõrval aastasadu, mis tähendab omakorda, et selle mõju on kordades parem ja tugevam kui mõne laboris sünteetiliselt loodud toote puhul — keha aktsepteerib kiiremini,” selgitab Kivistik.