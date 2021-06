Smuutide superlisandit ei pea kalli raha eest ostma, tee see parem ise! Vaata, kuidas kodumaistest taimedest väekat rohejahu valmistada

Rohejahu võib teha ka juba vanemast kuivatatud taimest. Sel juhul võiksid arvestada, et seistes head omadused ajas vähenevad. Korja taimi nii palju, et jõuad koguse aasta jooksul ära, nii on kindel, et ei teki raiskamist ja taimed ei jää liiga kauaks seisma, juhendab Mai-Liis Kivistik Herbazeni blogis.

Rohejahu on energia taseme tõstmiseks või kurnatuse leevendamiseks üks väga hea vahend, sest sealt saab rohkelt kehale vajalikke aineid. Võililles on rohkem mineraale kui üheski teises salatitaimes, see sisaldab palju kaaliumit, kaltsiumit ja magneesiumit. Põdrakanep tugevdab immuunsüsteemi. Naat väljutab liigseid soolasid. Kõrvenõgeses on rauda, räni, magneesiumi ja kaltsiumi. Pune peidab endas rauda, kaltsiumit ja mangaani. Põldosi sisaldab rohkelt räni ja see omakorda toetab organismi kollageeni tootmist. Lisaks kõigele toetab rohejahu ka seedimist.

Kuidas teha rohejahu?

1. Vali endale meelepärased rohelised lehed näiteks võilill, naat, kortsleht, põldosi, nõges, põdrakanep. Valikut on õnneks palju. Korja alati päikselise ilmaga.

2. Kuivatatud leht tõmbub kokku, sest vedelik aurustub rakust välja, seega varu suuremates kogustes.

3. Ühe 0,5 l purgi täitmiseks kulub umbes 1,5 poe paberkotitäit taimi.

4. Loputa taimeehed ära ning pane kas taimekuivatisse või laota paberilehele õhukese kihina kuivama.

5. Lehed peavad olema krõmpskuivad ehk pudisema, kui peale vajutad. Siis on õige aeg nendest jahu teha.

6. Kasuta jahu valmistamiseks köögikombaini või kohviveskit, siis saad imepeene puru. Vajadusel saad ka ainult oma sõrmi kasutada.

Kivistiku enda lemmik on karulaugust tehtud rohejahu, kuid igasuguse rohejahu kasutamine aitab lisaks kõigele muule heale, vähendada ka soola tarbimist - rohejahu on nii maitserohke, et keha ei taha enam nii rohkelt soola kui varem.

Rohejahu kasutamine

Rohejahu on suurepärane maitseaine erinevatele liharoogadele, suppidele, hautistele, salatitele ja smuutidele.