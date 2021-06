Söö nagu staar: kõige kuulsamate staaride personaaltreener Jillian Michaels soovitab hommikusööke, mis kaalulangusele kaasa aitavad

Vaatame siis, milliseid hommikueineid ta ise sööb ja oma kuulsatele ja ilusatele klientidele soovitab. Need maitsed on nii lihtsad ja arusaadavad, et pikalt polegi retsepte lahti kirjutada mõtet, leia siit inspiratsiooni ja klopsi toidud kokku oma oskustele vastavalt! Pea lihtsalt toiduaineid valides silmas, et personaaltreener kindlasti ei võta poeriiulitelt kaasa kõrge suhkrusisaldusega tooteid