RETSEPTID | Mida koolilõpetajad tegelikult süüa tahavad? Vaata laheda lõpupeo menüüd, mille on kokku pannud lõpetajad ise

Temaki-tuutud on äge amps, tuutuks keeratud sushi’t on mõnus käe vahel süüa. Caesari salati panime hoopis korvikesse - ideaalne näputoit. Lillkapsaampsud tšillipastaga on head nii kuumalt kui külmalt! Korea takod pakuvad võrratu maitseelamuse tänu lisatud kimchile.

Bobajook ehk mullitee on noorte lemmik. Taiwani päritolu mullitee valmistamine ei ole keeruline, küll aga pead varuma aega nii tapiokipärlite keetmiseks kui tee jahutamiseks.

Terviseks ja tervituseks sobib lauale kombucha-mokteil ! Kui sul elutseb köögiriiulil purk teeseen-koduloomaga ja selle abil käärinud joogiga, saad valmistada mokteili eriti hõlpsasti.

Ja magustoiduks põnev matcha-roheline panna cotta maasikatega.