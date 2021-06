Valgete ööde uhked söömad

Suvine pööripäev paneb pea alati pöörlema. Täisküpsuses kevad sammub läbi õitsemise ja kõrgeks kasvanud rohu vaikselt suvesse. Olgu see jaanipäev vihmane või mitte, lõket tehakse ikka ja laudki ei jää katmata. Seal on lisaks lihale palju köögi- ja puuvilju. Salateid on hea tõsta täpselt nii palju ja selliseid, mis just kellelgi parasjagu isutavad.