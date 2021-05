RETSEPTID | Rahvusvahelise burgeripäeva tähistamiseks valmista endale kodus ise maailma parim burks

Rõõmsat rahvusvahelist burgeripäeva! Burger on kahtlemata üks roog, mille vastaseid tuleb tikutulega taga otsida. Hea burger on nii suur ja nii mahlane, et seda süüa on peaaegu võimatu ning hambaid sisse lüües on garanteeritud, et üht-teist voolab mööda lõuga alla ja maandub süles. Aga just see ongi lahe!