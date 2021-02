RETSEPT | Järjekordne sotsiaalmeedia hittretsept, mis hullumeelse kiirusega südameid vallutab — Ramen burger

Pane pannile tilk õli, kuumuta. Nüüd on vaja nuudlid pannile panna ja neist kenad ümmargused "kuklid" vormida, sellest kogusest piisab neljaks "kukliks". Selleks võid kasutada näiteks piparkoogivorme (mitte plastmassist, muidugi) või pannil neile labidaga lihtsalt ilusa kuju anda. Prae mõlemalt poolt kuldseks, umbes 4 min mõlemalt poolt. Oluline on, et nuudlimass oleks tihke ja üsna paks, ära lase neil laiali valguda.