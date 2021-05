Söö nagu staar: "Sõbrad" tulevad taas kokku ja see on küll põhjus nende lemmikut TOORJUUSTUKOOKI teha!

Legendaarse komöödiasarja "Sõbrad" megastaarid on taas eetris! "Friends: The Reunion" linastub juba homme HBO Maxis ja kuigi meie vist peame veel pisut ootama, tasub juba puhtalt sellepärast kooki süüa, et taaskohtumine, mida fännid nii kaua on oodanud, lõpuks päriselt teoks saab. Eriti paslik on suursündmust tähistada ühe korraliku juustukoogiga, soovitavalt sama hõrguga nagu see, mille Chandler naabritädi ukse tagant mitu korda pihta pani, mille pärast nad Racheliga kaklema läksid ja mille riismeid lõpuks esikupõrandalt sõid.