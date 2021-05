Oma Maitse lemmikute valimisel võitis rahva lemmiku tiitli Salvesti ökoloogiline mangopüree

Ja täna saame pidulikult teada anda, et Oma Maitse rahva lemmiku tiitli on lugejate antud häältega endale saanud SALVESTI ÖKOLOOGILINE MANGOPÜREE! Oma Maitse toimetajad valisid sama toote ka parima puu- ja köögiviljatoote kategoorias esikolmikusse ning iseloomustasid seda järgmiselt: “Mangopüree igas asendis! Vahva, koostises ongi ainult mango. Lõhn on hea, suur ja naturaalne, maitse tugev. Jäätise peale parim. Aga muidugi saab kasutada kõikjal: kookides, smuutides, kastmetes ja beebipüreeks.” 450 g hind 3.29–3.55.