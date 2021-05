Tundub, et kõige hullema põntsu paneb meie nooruslikkusele üks korralik grillipidu alkoholi, soolaste poolfabrikaatide, rafineeritud toodete ja töödeldud lihaga. Suur osa sinkidest, vorstidest ja peekonist, aga ka veinist sisaldab sulfiteid ning muid säilitusaineid, mis kiirendavad vananemisilmingute teket. Kindel ei-sõna ütle ka söestunud lihale, sest selles on tekkinud juba liiga palju kahjulikke ühendeid – need vähendavad ka naha elastsust.