Otsid emale kingitust? Vaata, millisest e-poest saab kõige ilusamad nõud, klaasid ja söögiriistad

Tean ema, kes kingib igal aastal tütrele sünnipäevaks kaks pokaali. Rohkem ei jaksa, sest kvaliteetne kaubamärk on kallis. Nii on tütrel aegamööda kogunenud valge ja punase veini pokaalid ja kaks esimest šampanjapokaali. Kogusime siia kokku e-poed, kus müüakse kõige ilusamaid ja kvaliteetsemaid nõusid, et saaksid oma pidulaua ka uhkelt ja peenelt katta!