Ekspert õpetab: milline peaks olema õige temperatuur sinu koduses külmkapis, et toiduained võimalikult kaua värsked püsiks?

Alles hiljuti teatasid TalTechi toiduteadlased, et nende uuringu tulemused näitasid, et toidupoodide külmikutest väga suur osa on seadistatud valele temperatuurile , mistõttu on suur oht, et toit neis läheb kiiresti pahaks. Järgmisena lubati ette võtta kodukülmikute uuring. Kas sina tead, milline peaks olema koduse külmkapi õige temperatuur , et toiduained seal pakenditel oleva kuupäevani kindlasti säiliks?