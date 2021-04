VIDEO | Testime trenditoitu! Milline poke-kauss lööb pimetestis laineid ning milline on peakoka hinnangul kuiv ja maitsetu?

Poke-kauss on Havailt pärit populaarne tervislik trenditoit, mis meenutab lahtiharutatud sushit. Populaarse roa põhikomponendiks on värske kala ning põhjaks riis. Tallinnas on mitmeid söögikohti, mis võiksid sind justkui tänu kausile ja selle imelisele maitsele kiirelt Havaile lennutada. Kuid kas ka mõni kodumaal kokku pandud poke-kauss päriselt eksootiliste maitsetega üllatada suudab? Milline lõhekauss meeldib Kaks Kokka ning Restoran Ö peakokale enim ning milliseid soovitusi jagas ta tema arvates halvimale kausile, vaata juba videost!