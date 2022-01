Sulailma allikavate vulin pakub tervistavaid elamusi, aga peidab endas ka ohtusid

Allikaid kui veevõtukohti ja ka kultuspaiku on eestlased läbi aegade tähtsaks pidanud. Tänapäevalgi on nn allikaturism üsna levinud, allikate juures armastatakse käia rahu ja tervendust otsimas. Kas allikaveel siis tegelikult ka tervendav toime on ja kas igast allikast tasub lonksu võtta? Selgitame ka, mis vahe on mineraalveel ja allikaveel.